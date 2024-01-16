реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 16 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман

Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 16 января

Фото: unsplash.com

От -15 до -20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 января. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет холоднее – от -21 до -26 градусов.

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -18 до -20 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Источник
погода дня гисметео погода ростов ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Терпи, казак! Как насилие стало нормой в школе бывшего атамана Войска Донского в Ростовской области

16.01.2024

 Погода

Прыжки через ноль. Переживут ли дороги Барнаула зимние перепады температур

16.01.2024

Thumbnail
Погода

Экстрим и драйв: как в Барнауле прошли кольцевые автогонки на льду. Фото

16.01.2024

 Погода

Как подготовиться к купанию в крещенской проруби. Простые и полезные советы

16.01.2024

 Погода

Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 16 января

16.01.2024

 Погода

16 января в Алтайском крае будет морозно и без осадков

16.01.2024

 Новости

Невеста решила расстаться с женихом после одного его комментария

16.01.2024

 Новости

Россиянам дали советы по окунанию в прорубь на Крещение

16.01.2024

 Новости

Ангарского маньяка вывезли из Иркутска

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске