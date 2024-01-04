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Мощный ветер и снег с дождем: предновогоднее ненастье ударит по Алтайскому краю

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Мощный ветер и снег с дождем: предновогоднее ненастье ударит по Алтайскому краю

Погода. Зима. Новый год. Фото: pexels.com

Плюсовые температуры вызвали мощное усиление ветра, мокрые осадки и гололед на дорогах. К выходным вернется небольшой минус

Прогноз о неблагоприятных погодных условиях на территории Алтайского края передает региональный ЦГМС. Со второй половины дня 29 декабря и до середины ночи 1 января ожидается усиление ветра с порывами до 24 м/с, переходящего в мокрый снег дождь, снег и метели. Также на дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы.

Днем 29 декабря по краю +1…+6 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, возможна метель. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует юго-западный, 9–14 м/с, с порывами до 19 м/с, по западу – до 24 м/с.

В Барнауле в пятницу около +1…+3 градусов. В конце дня возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 9–14 м/с.

Взято отсюда

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