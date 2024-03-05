МУС выдал ордера на арест двух командующих ВС РФ

В документе утверждается, что оба якобы несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте конфликта на Украине

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Об этом сказано в заявлении пресс-службы суда, пишет ТАСС.

“Палата предварительного производства II Международного уголовного суда <…> выдала ордера на арест <…> в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года”, – сказано в сообщении.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о том, когда нормализуются отношения между Россией и США.

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