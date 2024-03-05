реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МУС выдал ордера на арест двух командующих ВС РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В документе утверждается, что оба якобы несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте конфликта на Украине

МУС выдал ордера на арест двух командующих ВС РФ

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Об этом сказано в заявлении пресс-службы суда, пишет ТАСС.

“Палата предварительного производства II Международного уголовного суда <…> выдала ордера на арест <…> в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года”, – сказано в сообщении.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о том, когда нормализуются отношения между Россией и США.

Источник
точная погода на 10 дней , погода спб

горняк22 телеграм
18 человек пострадали при взрыве на ТЭЦ в Туве

18 человек пострадали при взрыве на ТЭЦ в Туве

Следователи возбудили уголовное дело Шагонарская ТЭЦ / Фото: СУ СКР…

Узнать больше
Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ

Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после взрыва на ТЭЦ

По данным главы региона, погибших и пропавших нет Шагонарская ТЭЦ…

Узнать больше
На блогера Анатолия Шария совершено покушение в Испании

На блогера Анатолия Шария совершено покушение в Испании

В момент нападения он находился в машине вместе с женой…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp