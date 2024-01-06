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На Алтае учительница добивается проведения электричества в своем доме

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На Алтае учительница добивается проведения электричества в своем доме

Школа. Учитель Фото: Анна Меньшикова

По словам женщины, продукты его приходится хранить на подоконнике, а домашние задания – проверять с помощью налобного фонаря

В Республике Алтай учитель вынуждена жить в доме без электричества и воды, сообщает “Амител”.

Женщина вместе с мужем и двумя детьми приехала в село Иогач по программе “Земский учитель”. Семье перечислили 1 млн рублей, и они приняли решение обзавестись своим домом в лесу – до этого им выделяли лишь маленькую комнатку в общежитии.

Однако насладиться долгожданным покоем в собственном жилье тоже не получилось, ведь “Россети” отказались проводить в дом электричество. Чтобы не остаться в кромешной тьме, женщина за 140 тысяч рублей купила купила две лампочки, работающие от солнечных батарей.

С продуктами же все сложнее – зимой семья хранит продукты в сенях, а летом использует бензогенератор для работы холодильника. Есть в доме и телевизор, но он работает только в ясную солнечную погоду. Кроме того, из-за отсутствия электричества в доме нет и воды.

Педагог обращалась в Федеральную антимонопольную службу и даже выиграла суд, однако все осталось без изменений.

В настоящее время “Народный фронт” обратился в компанию и прокуратуру региона с требованием провести электричество в дом.

Взято отсюда

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