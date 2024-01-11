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На Алтайский край январской ночью обрушился дождь с громом и молниями

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На Алтайский край январской ночью обрушился дождь с громом и молниями

Буря. Гроза. Молнии. Шторм Фото: Unsplash.com

Синоптики ранее предупреждали об ухудшении погодных условий из-за сильного ветра до 33 м/с, метелей и снега. Однако о дожде с грозами речи не шло

В Алтайском крае и в Барнауле в частности ночью 11 января наблюдались неблагоприятные погодные условия: дождь с грозой, который перешел в метель со снегом.

Жители Алтайского края отметили, что такая погода наблюдалась в разных районах региона: в Мамонтовском, Михайловском, Калманском, в Алейске, Бийске и других.

“Это что-то новенькое”;
“Погода такая разная, дождь с грозой, переходящий в метель со снегом”;
“Усть-Калманка, ливень, гром, молния”;
“Значит, доставайте коньки”;
“На ВРЗ тоже молния с громом только что были”;
“В Лебяжке тоже была гроза в 1.15”;
“Центр – тоже гром и молния”;
“Думала, окна вынесет. Дождь и минус 15 сейчас. Катастрофа для сосудов”;
“Странная зима для нашего региона”, – отметили в Telegram-канале “В курсе 22”.

Ранее, вечером 8 января, в соцсетях появились сообщения о вспышках молний и громе в Барнауле, Бийском и других районах. Однако метеостанции Алтайского края сообщили, что тогда не зафиксировали ни одной молнии.

Между тем в сообществе “Погода и природа Алтая” в соцсети “ВКонтакте” опубликовали данные пеленгатора, согласно которым в крае было зафиксировано три разряда. Виновником якобы стал огромный циклон на пике мощности.

Взято отсюда

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