На Алтайский край надвигается непогода с сильным снегом и ветром до 32 м/с

Синоптики предупредили жителей региона об ухудшении погоды на 14 и 15 февраля

В Алтайском крае днем 14 и сутки 15 февраля ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, в предгорных районах очень сильные осадки, гололедные явления, метели. Усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 27-32 м/с. На дорогах снежная гололедица, снежные заносы, похолодание, сообщает ЦГМС.

МЧС Алтайского края предупреждает, что при осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла.

Также необходимо следить за информацией о состоянии дорог. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При сильном ветре стоит переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закрыть окна, а на улице, обходить рекламные щиты и не вставать под деревья. Отметим, что при сильном ветре возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания.

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