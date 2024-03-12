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На Алтайский край надвигаются мокрый снег с дождем, метели и порывистый ветер

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На Алтайский край надвигаются мокрый снег с дождем, метели и порывистый ветер

Снег. Ветер. Погода Фото: unsplash.com

Жителям региона напоминают, что из-за ветреной погоды в крае возможны инциденты с обрывами линий электропередачи, падением деревьев и увеличением числа ДТП

13 марта в Алтайском крае прогнозируют усиление ветра по югу до 22 м/с, а также снегопады и дожди на большей части края, сообщает региональный МЧС.

Алтайский край в этот день накроет снег или мокрый снег. По югу он выпадет с дождем. Местами по краю также ожидаются сильные осадки и метели. На дорогах местами сохраняется сильная гололедица.

Ветер максимальной скорости достигнет в Бийском, Алейском, Змеиногорском, Усть-Калманском, Курьинском, Усть-Пристанском, Смоленском, Шипуновском, Целинном и Краснощековском районах.

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит -2…-7 градусов, по югу воздух прогреется до +3 градусов. В Барнауле будет -3…-5 градусов с небольшим снегом или мокрым снегом, сообщает ЦГМС региона.

Ранее стало известно, когда в Алтайском крае сойдет снежный покров. По словам синоптиков, во второй и третьей декаде ожидаются дождливые дни с мокрым снегом.

Взято отсюда

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