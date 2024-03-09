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На Солнце зафиксировали сильную 13-минутную вспышку

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На Солнце зафиксировали сильную 13-минутную вспышку

Солнце. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

10 марта ожидается благоприятная магнитная обстановка, несмотря на мощную солнечную вспышку, которая произошла накануне

Ночью 9 марта на Солнце произошла сильная вспышка высокого класса М, сообщил ТАСС.

Продолжительность вспышки составила 13 минут. По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 – экстремальное.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при определенных условиях, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

По данным Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается.

Взято отсюда

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