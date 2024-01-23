Деньги. Купюры Фото: unsplash.com
На Руси существовал обычай в Филиппов день “смывать Святки”, то есть заниматься накопившимися хозяйственными делами. Стирали, делали уборку, ходили в баню
Православные христиане 22 января чтят память русского святого Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Святой жил во времена Ивана Грозного и был убит во времена опричнины. В народном календаре дата звалась Филипповым днем и “Скрутой будней”. то был день хозяйственных забот, когда после Святок полагалось привести дом и хозяйство в порядок
Как избежать финансовых проблем
По народным поверьям, ни в коем случае нельзя бездельничать. Святки закончились, и пора было заняться домом и двором. Если же не прислушаться к запрету и праздно провести Филиппов день, то лентяю грозят денежные проблемы.
Что еще нельзя делать
По народным поверьям, 22 января – опасный день. Нельзя было ссориться, выяснять отношения. А вот увиденный хороший сон в этот день нужно было обязательно рассказать, и тогда он имел шансы сбыться.
Народные приметы на погоду 22 января
- Какая погода стоит в Филиппов день, такими будут и конец января, и сентябрь этого года.
- Ясный день – предвестник богатого урожая.
- Приметы морозов – верхушки деревьев, облепленные галками и воронами.
- Собаки и кошки сворачиваются калачиком – к морозу.
Взято отсюда