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Народные приметы 22 января. Как избежать денежных потерь в Филиппов день

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Народные приметы 22 января. Как избежать денежных потерь в Филиппов день

Деньги. Купюры Фото: unsplash.com

На Руси существовал обычай в Филиппов день “смывать Святки”, то есть заниматься накопившимися хозяйственными делами. Стирали, делали уборку, ходили в баню

Православные христиане 22 января чтят память русского святого Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Святой жил во времена Ивана Грозного и был убит во времена опричнины. В народном календаре дата звалась Филипповым днем и “Скрутой будней”. то был день хозяйственных забот, когда после Святок полагалось привести дом и хозяйство в порядок

Как избежать финансовых проблем

По народным поверьям, ни в коем случае нельзя бездельничать. Святки закончились, и пора было заняться домом и двором. Если же не прислушаться к запрету и праздно провести Филиппов день, то лентяю грозят денежные проблемы.

Что еще нельзя делать

По народным поверьям, 22 января – опасный день. Нельзя было ссориться, выяснять отношения. А вот увиденный хороший сон в этот день нужно было обязательно рассказать, и тогда он имел шансы сбыться.

Народные приметы на погоду 22 января

  • Какая погода стоит в Филиппов день, такими будут и конец января, и сентябрь этого года.
  • Ясный день – предвестник богатого урожая.
  • Приметы морозов – верхушки деревьев, облепленные галками и воронами.
  • Собаки и кошки сворачиваются калачиком – к морозу.

Взято отсюда

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