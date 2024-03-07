Весна. Оттепель. Март Фото: unsplash.com

В регионе все еще преимущественно царит зимняя погода, однако в конце недели март все же напомнит, что он весенний месяц

В Алтайском крае на праздничных выходных прогнозируют температурные качели от -20 градусов ночью до +11 градусов в дневное время, сообщает сайт ЦГМС региона.

Так, 8 марта в регионе ночью температура составит -8…-13 градусов, а местами похолодает до -18. Утром местами будет изморозь. Днем в регионе ожидается -1…-6 градусов, а по югу до +4.

В большинстве районов края пройдет небольшой снег, возможны метели. Ветер подует юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

В Барнауле днем будет -2…-4 градусов. В городе также выпадет небольшой снег. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

9 марта в крае также ожидается сильный перепад температур. С ночных -10…-15 градусов, а местами и до -20 градусов, потеплеет до 0…+5 градусов днем. По северу же будет чуть холоднее: до -5.

В отдельных районах выпадет небольшой снег. Утром местами регион накроет изморозь, возможен туман. Ветер ожидается южный, 2–7 м/с, местами с порывами до 13 м/с.

В Барнауле днем прогнозируют от 0 до +2 градусов. В конце дня ожидается небольшой снег. Ветер подует южный, 2–7 м/с.

10 марта в крае столбики термометров поползут вверх. Ночная температура воздуха остановится на отметках от -1 до -6 градусов. Днем же воздух прогреется до +1…+6 градусов, а по югу и вовсе потеплеет до +11 градусов.

При этом в регионе пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Подует юго-западный ветер, 6–11 м/с, по югу местами порывы достигнут 15-20 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +4…+6 градусов. В городе возможны небольшие осадки: снег или дождь. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.

Ранее замглавы алтайского Гидрометцентра рассказал, когда придет настоящая весна. По словам синоптика, стабильное потепление можно ожидать только к концу третьей декады марта.

Взято отсюда