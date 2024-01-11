Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com

Предположительно, самолет не смог сесть в Горно-Алтайске из-за проблем с закрылками. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося

Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет по техническим причинам приземлился в Барнауле, сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, при подлете к пункту назначения у воздушного судна не выпустились закрылки, поэтому его направили в соседний аэропорт, где взлетно-посадочная полоса больше и борт мог спокойно совершить посадку, пишет Mash-Siberia.

При этом в самом ведомстве отметили, что самолет приземлился с выпущенными закрылками.

“Командир корабля доложил, что по технической причине уходит на запасной аэродром. Аэропорт был готов к приему, полоса почищена, погода отличная, ждали. Он уже заходил на посадку, но командир принял решение”, – заявили в аэропорту Горно-Алтайска.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время транспортные следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Напомним, что самолет Москва – Горно-Алтайск вынужденно сел в барнаульском аэропорту утром 10 января.

Взято отсюда