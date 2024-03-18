Теплая весенняя погода, которая установилась на Алтае, надолго не задержится

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Теплая и солнечная погода, которая радует жителей Алтайского края в начале недели, пришла к нам ненадолго. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. По данным синоптиков, для полноценной весны на Алтае еще рано. Впереди – новое похолодание, а также метели и гололед.

О том, какой будет погода в регионе на этой неделе, читайте на amic.ru.

1

Какая погода будет во вторник, 19 марта?

Во вторник нас ждет прекрасная погода, поскольку край будет оставаться под влиянием теплого сектора. На улице будет тепло, солнечно и без осадков, рассказали в ЦГМС. Ночью температура будет колебаться от -5 до -10 градусов, а вот днем воздух прогреется до +1…+6. Некоторым южным районам повезет еще больше – местами термометры покажут до +12. Ночью ветер будет слабым, а днем – умеренным. 2

Какая погода будет в среду, 20 марта?

А уже в среду Алтайский край перейдет под влияние фронтальных систем, и погода вновь станет неустойчивой. В Гидрометцентре прогнозируют, что нас снова ждут похолодание, метели и гололед. Ночью температура будет переходить из плюсовой в минусовую: от -3 до +2 градусов. Днем термометры покажут 0…+5 градусов, но местами похолодает до -5. Ветер усилится до 5-10 м/с, а местами будут порывы до 17 м/с. Почти по всему краю пройдет небольшой снег и мокрый снег. Местами возможны метели и гололед. 3

Какая погода будет в четверг, 21 марта?

Еще хуже будет погода в четверг. Ночью температура опустится до -5…-10, а местами и до -15 градусов. Минусовая температура сохранится и днем: -2…-7 градусов. Лишь местами сохранится тепло до +3 градусов. И днем, и ночью ожидаются небольшой снег и метели. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. 4

Какая будет погода в пятницу и на выходных?

Какой будет погода ближе к концу недели, в ЦГМС не сообщили. Там подчеркнули, что точный прогноз возможно сделать только на три ближайших дня. Поэтому пока неизвестно, чем нас порадует природа на выходных.

Источник

прогноз погоды на 10 дней , погода в самое ,