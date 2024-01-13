Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Небольшой снег и до -19. О погоде в Алтайском крае 12 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Небольшой снег и до -19. О погоде в Алтайском крае 12 января

Фото: unsplash.com

От -14 до -19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По югу местами ожидается от -8 до -13 градусов. В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -14 до -16 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Источник
погода гисметео , погода по часам в часах ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Небольшой снег и до -19. О погоде в Алтайском крае 12 января

13.01.2024

 Погода

13 января в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, на дорогах гололед

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

“И что теперь?” Украинцы усомнились в полезности визита Сунака в Киев

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лондон в договоре с Киевом не упомянул о прямом участии в конфликте

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

Посол: США могут подписать с Украиной документ о гарантиях безопасности

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог: визит Сунака в Киев показал, что НАТО не сработало

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Британии раскрыли “великий план” Зеленского на 2024 год

13.01.2024

 Новости

Трамп сравнил удары по Йемену с уходом США из Афганистана

13.01.2024

 Новости

Байден снова отправится на отдых

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix