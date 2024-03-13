Небольшой снег и порывы ветра. О погоде в Алтайском крае 14 марта

На дорогах местами сильная гололедица

Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части региона пройдет небольшой снег. В предгорьях ожидается слабая метель. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 4-9м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от -2 до -4 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14м/с.

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