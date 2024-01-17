реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Недетские качели. Как перепады температур бьют по здоровью и что с этим делать

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Недетские качели. Как перепады температур бьют по здоровью и что с этим делать

Головная боль. Мигрень Фото: unsplash.com

Рассказываем, как скачки температуры воздуха и атмосферного давления влияют на наше здоровье и как спасаться в это непростое время

Этой зимой погода в Алтайском крае не балует стабильностью: крепкие морозы могут быстро смениться плюсовыми температурами с дождем, а потом с такой же стремительностью наоборот. Такие резкие перепады плохо сказываются на здоровье и самочувствии. Почему так происходит, чем опасны для здоровья такие температурные скачки и как уберечь себя от “погодного удара”? Об этом “Толку” рассказала заведующая отделом выездной работы краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Жиглова.

Не успеваем адаптироваться

Климатические скачки от холода к теплу и наоборот бьют по самочувствию и здоровью человека. Когда погодные условия меняются постепенно, организм успевает адаптироваться – и к влажности, и к температуре воздуха, и к атмосферному давлению, и к геомагнитной активности. Но если смена была резкой, то “принять” это ему становится сложнее.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Недетские качели. Как перепады температур бьют по здоровью и что с этим делать

17.01.2024

 Погода

По Алтайскому краю ударят крещенские морозы, но потом начнут слабеть

17.01.2024

 Мир

Не ругаться, не стирать, не плакать: что можно и нельзя делать на Крещение и о чём говорят приметы

17.01.2024

 Бизнес

Бывший владелец «Техносилы», создатель компаний в США и Швейцарии отказался от российского гражданства

17.01.2024

 Погода

До -27 и “черное небо”. О погоде в Алтайском крае 17 января

17.01.2024

 Погода

Мороз крепчает: в Алтайском крае 17 января местами будет до -36 градусов

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

МО РФ: над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 “Вампир”

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Марочко: ВСУшники самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Макрон рассказал, когда и зачем поедет на Украину

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске