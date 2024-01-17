Головная боль. Мигрень Фото: unsplash.com

Рассказываем, как скачки температуры воздуха и атмосферного давления влияют на наше здоровье и как спасаться в это непростое время

Этой зимой погода в Алтайском крае не балует стабильностью: крепкие морозы могут быстро смениться плюсовыми температурами с дождем, а потом с такой же стремительностью наоборот. Такие резкие перепады плохо сказываются на здоровье и самочувствии. Почему так происходит, чем опасны для здоровья такие температурные скачки и как уберечь себя от “погодного удара”? Об этом “Толку” рассказала заведующая отделом выездной работы краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Жиглова.

Не успеваем адаптироваться

Климатические скачки от холода к теплу и наоборот бьют по самочувствию и здоровью человека. Когда погодные условия меняются постепенно, организм успевает адаптироваться – и к влажности, и к температуре воздуха, и к атмосферному давлению, и к геомагнитной активности. Но если смена была резкой, то “принять” это ему становится сложнее.

Взято отсюда