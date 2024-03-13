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Новая неделя в Алтайском крае начнется с потепления и дождей

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Новая неделя в Алтайском крае начнется с потепления и дождей

Мокрый снег и дождь Фото: pixabay.com

Местами порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, а температура при этом будет плюсовой. Соответственно, вместе со снегом пойдет и небольшой дождь

В понедельник, 11 марта, в Алтайском крае продолжится период потепления с осадками, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В дневные часы по краю синоптики обещают +1…+6 градусов, по западным районам -4…+1. Ожидаются небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, дождь, гололедные явления. На дорогах местами может быть гололедица. Ветер при этом будет юго-западный 6–11 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В столице региона температура составит +1…+3 градуса, также возможен небольшой мокрый снег и дождь, гололедные явления. Ветер обещают юго-западный, 6–11 м/с.

Ранее вместе с потеплением в Горном Алтае пробудились зимние комары.

Взято отсюда

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