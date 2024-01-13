Погода. Зима. Мороз. Снег. Фото: Виталий Барабаш

Уже завтра в регионе потеплеет до плюсовых значений и пройдет снег. К началу новой недели, по данным синоптиков, вновь вернется похолодание

Днем 13 января температура воздуха в Алтайском крае составит около -3…-8, а по восточным районам местами до -9…-14 градусов. Об этом сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Минувшей ночью в крае было морозно: столбики термометров опускались до -15…-20, местами до -25 градусов.

В дневные часы по краю преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается до -9…-11 градусов и преимущественно без осадков. Местами гололед. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Взято отсюда