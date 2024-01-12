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От -25 до +6: погодные качели продолжат кошмарить Алтайский край в выходные

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От -25 до +6: погодные качели продолжат кошмарить Алтайский край в выходные

Погода. Зима. Снег. Фото: ru.freepik.com

В субботу в регионе еще будет морозно, но уже на следующий день холод начнет постепенно отступать, а ему на смену придут тепло и осадки

В Алтайском крае сохраняется неустойчивая погода с резкими изменения температурных показателей. Об этом свидетельствуют данные краевого ЦГМС.

Предстоящей ночью 13 января на большей части территории региона будет около -15…-20 градусов, местами похолодает до -25. А уже днем столбики термометров покажут в районе -3…-8 градусов. Осадков синоптики не обещают. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье, 14 января, морозы в Алтайском крае значительно ослабнут. Ночью температура воздуха составит -12…-17 градусов, местами будет около -5…-10. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.

Вместе с теплом в регион придут осадки в виде снега, мокрого снега. Местами вероятны метели, отложение мокрого снега, гололед. Ветер подует северо-западный со скоростью до 30 м/с.

Взято отсюда

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