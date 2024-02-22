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Перепады от +9 до -17. О погоде в Алтайском крае на выходных

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Шторм в регионе продолжится — мокрый снег, дождь и метели ожидаются еще на протяжении не менее полутора суток

Перепады от +9 до -17. О погоде в Алтайском крае на выходных

Метель зимним днем / Фото: unsplash.com

Снежный шторм продолжится в Алтайском крае в субботу, 10 февраля. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, сильный порывистый ветер будет дуть весь день и утихнет лишь днем в воскресенье, 11 февраля.

Синоптики ожидают, что дневная температура составит от -1 до +4 градусов. По югу местами будет теплее – до +9 градусов. На большей части территории умеренные, местами сильные осадки – снег, мокрый снег, дождь. Местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В ночь на воскресенье, 11 февраля, буйство стихии продолжится. Температура в Алтайском крае снизится до -12…-17 градусов, по югу местами будет от -4 до -9 градусов. Будет идти умеренный, местами сильный, а в предгорьях очень сильный мокрый снег. Местами метели и гололедные явления. Ветер немного утихнет – 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем в воскресенье в регионе сохранятся ночные морозы – от -9 до -14 градусов, по югу местами от -3 до -8 градусов с похолоданием в течение дня. Местами будет идти небольшой, местами в предгорьях умеренный снег, метели. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле в выходные погода также будет переменчива. Днем в субботу температура составит от +2 до +4 градусов. Снег, мокрый снег, временами метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 18-23 м/с.

В ночь ожидается от -12 до -14 градусов. Умеренный снег. На дорогах местами гололедица.  Ветер утихнет до 9-14 м/c, без порывов.

Днем отрицательные температуры сохранятся: от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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погода на неделю , погода на ноябрь ,

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