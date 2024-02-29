Обь. Барнаул. Весна Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Начало марта порадует жителей Алтайского края своим теплом – в крае в первые дни весны ожидаются слабоотрицательные температуры

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается теплая и местами снежная погода, сообщает сайт краевого ЦГМС.

Так, ночью 1 марта в крае ожидается около -7…-12 градусов, местами похолодает до -20. Днем в крае обещают в районе 0…-5. В целом в крае будет спокойно, однако в северных района пройдет небольшой снег и метели. На дорогах по-прежнему скользко. Скорость западного ветра составит 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

2 марта погода в целом сохранится прежней. Ночные температуры составят -7…-12 градусов, местами будет в районе -17 градусов. Днем прогнозируют в районе -1…-6 градусов. На большей территории края пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с, местами он усилится до 14 м/с.

Небольшое похолодание ожидается в крае 3 марта. Ночью синоптики обещают -12…-17 градусов, местами похолодает до -22. Днем столбики термометров покажут около -3…-8 градусов, местами будет около -13. В отдельных районах прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

Взято отсюда