Красный панда. Покой. Лень Фото: Pixabay

Согласно поверьям, праздность в Лаптев день грозила страшным – плохим урожаем, а то и вовсе его потерей. А для крестьянина неурожай был настоящей катастрофой

Православная церковь 22 февраля чтит святых мученика Никифора из Антиохии Сирской и преподобного Панкратия Печерского, затворника. В народе день звали Лаптевым (это связано с обычаем заниматься плетением лаптей и починкой обуви) или Панкратьевым.

Были такие поговорки: “Если у Панкратия дело в руках – у хозяина хлеб в устах” и “Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат”.

Что нельзя делать в Лаптев день

Народные поверья строго-настрого запрещали лениться и поддаваться праздности. Считалось, что в противном случае можно было лишиться урожая.

Народные приметы на 22 февраля

Теплая погода 22 февраля – к наступлению холодов.

Морозный день и шум деревьев в лесу – примета потепления.

Если снег налип на деревья, грядет потепление.

Насколько будут холодными день Панкратия и последующие шесть дней, настолько март будет теплым.

Взято отсюда