Под Новосибирском местные жители обвинили завуча школы в травле ученицы

Весь класс перестал общаться с 13-летней девочкой

В редакцию «КП-Новосибирск» поступила информация о скандале в одной из школ под Новосибирском. Местные жители утверждают, что в образовательном учреждении произошла травля 13-летней девочки. Такой же пост появился и в социальных сетях.

– Завуч по воспитательной работе запретила родной дочери общаться с одноклассницей. Ее поддержала классный руководитель и установила контроль за тем, чтобы девочки не сидели за партой вместе и не общались. Это привело к тому, что одноклассники вообще перестали общаться с девочкой. Прошу дать огласку!

Ученица, о травле которой шла речь в сообщении, – 13-летняя Диана. С успеваемостью у девочки все в порядке, да и нареканий в школе не было.

– О том, что у дочки начались какие-то проблемы, я узнала от знакомой. Она при встрече напрямую спросила меня: «Диана чем-то болеет?» Я не поняла, о чем это она, и ответила, что дочка абсолютно здорова. Но стала выяснять, что за слухи. И тут знакомая мне и рассказала, что Диана сидит в своем ряду одна, – рассказала Тамара, мама Дианы. – И что завуч школы, с ее слов, запретила своей дочке общаться с моей Дианой, отсадила ее на другой ряд. Хотя эта девочка была у нас в гостях, общались они хорошо.

В этот же день женщина постаралась осторожно расспросить дочку о том, что случилось. В ответ послышалось: «Не хочу». Переживания Тамары усилились после того, когда она поговорила с Дианиной сестрой и другими ее знакомыми.

– Выяснилось, что дочке завуча вместе с Дианой даже на остановку запретили ходить, хотя раньше всегда ждали транспорт одной компанией, – говорит мама девочки. – А потом мне позвонила классный руководитель: мол, девочек надо помирить. А я до сих пор даже не знаю, из-за чего они поругались! Мне рассказали версию, что якобы девочки не поделили мальчика, мол, переходный возраст. Но моя дочка сказала, что это ерунда.

Администрация школы не комментирует ситуацию. Короткое пояснение дала районная администрация.

– Администрацией проверена информация. Факт травли не подтвердился. Микроклимат в учебном классе положительный.

Разобраться в произошедшем предстоит правоохранительным органам, которые отреагировали на сообщение о травле школьницы, размещенное в социальных сетях.

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Взято отсюда