Похороны, прощание Фото: pixabay.com

Для семьи погибшего это вторая трагедия, связанная с горами. В 2018 году похожей смертью погиб его брат, сорвавшись в пропасть с полутора тысяч метров в Пакистане на вершине Латок-1

В Новосибирске 6 марта пройдут похороны альпиниста Евгения Глазунова. Спортсмен погиб на пике Аксу в Киргизии, когда пошел по маршруту Чаплинского в одиночку, сообщает “КП-Новосибирск”.

Мужчина перестал выходить на связь 17 февраля. Он отправился на маршрут, который относится к 6Б категории сложности – самой сложной категории маршрута, по которому поднимаются только мастера спорта и только в группах.

По словам знакомых погибшего, мужчина занимался альпинизмом более 20 лет и был подготовлен. Он приехал в Новосибирск год назад, а ранее жил в Иркутской области. Там его знали как хорошего спортсмена, который на велосипеде проехал Байкал по льду за трое суток и шесть часов, поставив рекорд.

Последним, что сказал альпинист, было описание погоды. Когда он спускался с пика видимости не было, а в горах валил снег. По словам знакомых спортсмена, подвел случайно упавший камень. Тело мужчины нашли спустя несколько дней после гибели.

Прощание с Глазуновым состоится 6 марта в новосибирском крематории.

Взято отсюда