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Пластиковые окна в Горняке

Похолодание до -15 и ветер со снегом ожидаются в Алтайском крае 21 марта

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Похолодание до -15 и ветер со снегом ожидаются в Алтайском крае 21 марта

В утренние часы местами изморозь и туман

В Алтайском крае 21 марта в ночные и утренние часы от -5 до -10 градусов, местами до -15. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в крае от -1 до -6 градусов, местами до +7, в предгорьях местами до +4. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске 21 марта ночью и утром – от -1 до -4 градусов, днем от 0 до +2. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

область район погода , погода ростовская

Взято отсюда

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