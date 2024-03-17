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Порывистый ветер, метель и до +4: о погоде в Алтайском крае 17 марта

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Порывистый ветер, метель и до +4: о погоде в Алтайском крае 17 марта

Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Синоптики ранее предупреждали, что на Алтайский край надвигается шторм, который принесет с собой осадки и потепление до плюсовых показателей

Штормовая погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 17 марта, сообщает региональный ЦГМС.

Так, температура днем составит -1…+4 градуса. В большинстве районов пройдет небольшой, по востоку умеренный снег, мокрый снег, дождь, местами метели. На дорогах обещают гололед. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.

В Барнауле дневные температуры будут варьироваться в районе -1…+1 градуса. В первой половине дня ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах скользко. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Взято отсюда

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