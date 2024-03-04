Порывистый ветер и метели. О погоде в Алтайском крае 4 марта

Пройдет небольшой, местами умеренный снег

Зимний лес / Фото: unsplash.com

От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, пройдет небольшой, местами умеренный снег, также ожидаются метели.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от -4 до -6 градусов. Временами снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

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