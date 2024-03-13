Оттепель, погода Фото: unsplash.com

Днём 10 марта местами по краю порывы ветра достигнут 17-22 м/с. Температура воздуха днем в предгорьях ожидается до +11 градусов

10 марта в Алтайском крае и Барнауле будет около +5 градусов, сообщается в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В дневные часы по краю синоптики обещают +1…+6 градусов, по южным районам до +11 градусов. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер при этом будет южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В столице края в воскресенье +3…+5 градусов и небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с, порывы могут достигать 17м/с.

В такую погоду возможны подтопления низменностей и дорог, отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее “Толк” рассказывал, почему на Алтае стоит ждать проблем от грядущего паводка.

Взято отсюда