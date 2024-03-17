Потепление и ветер до 28 м/с ожидаются в Алтайском крае 17 марта

В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра и осадков

В Алтайском крае 17 марта в ночные и утренние часы от -2 до -7 градусов. Небольшой, местами умеренный, по востоку местами сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

Днем в крае от -1 до +4 градусов. В большинстве районов небольшой, по востоку умеренный снег, мокрый снег, дождь, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Бийске 17 марта ночью и утром – от -3 до +1 градусов, днем от +1 до +3. Слабый снег. Ветер западный 6-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

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Взято отсюда