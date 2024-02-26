Поворот на весну: местами снег и до -5 днем будет в Алтайском крае 26 февраля

В регион пришло потепление

В Алтайском крае 26 февраля в ночные и утренние часы от -14 до -19 градусов, местами до -24. В большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в крае от -5 до -10 градусов. В большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег, местами слабые метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске 24 февраля ночью и утром – от -12 до -10 градусов, днем от -6 до -10 градусов. Слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-8 м/с.

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Взято отсюда