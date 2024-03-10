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Пригожин назвал самый популярный вид спорта в России

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И это не футбол

Пригожин назвал самый популярный вид спорта в России

Катание на коньках / Фото: pxhere.com

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе со “Спорт-Экспрессом” рассказал, какой вид спорта он считает самым популярным в России.

По его мнению, такого звания заслуживает фигурное катание.

“Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам. Конечно, футбол очень популярен в стране, но при этом не очень успешен на международной арене. Мне кажется, еще хоккей и художественная гимнастика, потому что им выделяется очень много внимания в части популяризации”, – сказал Пригожин.

Летом 2023 года Иосиф Пригожин попал под санкции. Такое решение он назвал “нарушением прав человека”.

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