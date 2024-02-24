Прижмут морозы и подует ветер: о погоде в Алтайском крае на 14 февраля

Резкое похолодание и порывистый ветер обещают синоптики жителям региона

В Алтайском крае 14 февраля в ночные и утренние часы от -12 до -17 градусов, местами -22. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в крае от -1 до -6, по югу местами до +4 градусов. Умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 18-23 м/с, местами порывы 27-32 м/с.

В Бийске 14 февраля ночью и утром – от -18 до -23, днем от 0 до -9 градусов. Осадки в виде дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 10-21 м/с.

В Алтайском крае днем 14 и сутки 15 февраля ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, в предгорных районах очень сильные осадки, гололедные явления, метели. Усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 27-32 м/с. На дорогах снежная гололедица, снежные заносы, похолодание.

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Взято отсюда