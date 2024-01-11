Продолжение шторма. О погоде в Алтайском крае 11 января

Дневная температура составит от -4 до -9 градусов, однако местами по северу будет холоднее — до -14 градусов

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Сильный ветер и отрицательные температуры ожидаются в Алтайском крае 11 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, дневная температура составит от -4 до -9 градусов, однако местами по северу будет холоднее – до -14 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в первой половине дня по востоку 33 м/с и более.

В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов. В начале дня пройдет небольшой снег, может быть метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

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