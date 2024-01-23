реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Проводницу, высадившую кота из поезда, отстранили от работы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

РЖД меняет параметры перевозки животных, чтобы подобное не повторялось

Проводницу, высадившую кота из поезда, отстранили от работы

Кот Твикс / Фото: t.me/twix_poisk

Проводницу, высадившую кота Твикса из поезда, отстранили от работы, пишет ТАСС. Об этом рассказал замглавы компании Иван Колесников на круглом столе “Правила перевозки домашних животных общественным транспортом” в Госдуме.

По его словам, сотрудница временно отстранена от работы с пассажирами, а в РЖД работают над изменением правил перевозки животных, чтобы подобное не повторялось.

Напомним, Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.

Проводница пояснила, что она не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.

Источник
погода в петербурге , погода обл ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Теперь окончательно. Два алтайских педвуза сливаются в один

23.01.2024

 Общество

В год Семьи полувековой юбилей семейной жизни отметили супруги Вяткины из Барнаула

23.01.2024

 Общество

«Жизнь в блокадном Ленинграде»: тематический урок провели для барнаульских школьников

23.01.2024

 Погода

В Барнауле усиленно посыпают превратившиеся в каток тротуары

23.01.2024

 Погода

В Алтайский край после черного неба и мороза придет тепло до -3 градусов

23.01.2024

 Мир

Что они знают? Миллиардеры покупают бункеры и строят крепости вокруг своих особняков — смотрим видео необычных убежищ

23.01.2024

 Мир

Марафон передачек? Рассказываем, в каком СИЗО будет сидеть Блиновская и какие там условия

23.01.2024

 Погода

Проводницу, высадившую кота из поезда, отстранили от работы

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Эстонии потребовали удалить русскоязычные версии сайтов ведомств

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске