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Пьяный барнаулец зарезал таксиста и врезался на его машине в дорожный знак

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Подозреваемого собираются заключить под стражу

Пьяный барнаулец зарезал таксиста и врезался на его машине в дорожный знак

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве таксиста, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Поздним вечером 1 марта мужчина вызвал такси до знакомого, но так как товарища дома не оказалось, то попросил водителя отвезти его на другой адрес. Приехав туда, пассажир снова попросил шофера немного подождать, но тот ему отказал. В итоге горожанин разозлился и затеял конфликт, в ходе которого убил таксиста, нанеся ему не менее десяти ударов ножом. После этого злоумышленник сел за руль, но на одной из улиц не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчину задержали сотрудники ГИБДД.

В итоге в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье “Убийство”. Сейчас в его отношении проводят следственные действия, а также готовят ходатайство о заключении под стражу.

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