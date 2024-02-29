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Пьяный мужчина напал на маленького ребенка в российском городе

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Объяснить свой поступок полицейским мужчина не смог

Пьяный мужчина напал на маленького ребенка в российском городе

Мужчина ударил ребенка в Курчатове / Кадр: SHOT

В Курчатове Курской области пьяный мужчина с размаху ударил маленького ребенка кулаком по голове, когда тот был с мамой в магазине.

От удара малыш тут же упал. Как пишет SHOT, злоумышленнику моментально дал отпор другой покупатель: он повалил его на пол и ударил по лицу.

Сейчас нападавший задержан. Объяснить свой поступок полицейским он оказался не в состоянии.

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