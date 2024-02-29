Пьяный мужчина напал на маленького ребенка в российском городе

Объяснить свой поступок полицейским мужчина не смог
Мужчина ударил ребенка в Курчатове / Кадр: SHOT
В Курчатове Курской области пьяный мужчина с размаху ударил маленького ребенка кулаком по голове, когда тот был с мамой в магазине.
От удара малыш тут же упал. Как пишет SHOT, злоумышленнику моментально дал отпор другой покупатель: он повалил его на пол и ударил по лицу.
Сейчас нападавший задержан. Объяснить свой поступок полицейским он оказался не в состоянии.
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