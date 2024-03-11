реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Раньше выйти на пенсию разрешат некоторым россиянам

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше

Раньше выйти на пенсию разрешат некоторым россиянам

Российские деньги / Фото: pxhere.com

Минтруд утвердил порядок назначения досрочной пенсии безработным предпенсионерам, который вступает в силу 12 марта, пишет “Парламентская газета”.

Досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше наступления пенсионного возраста.

Необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

  • у центра занятости нет возможности трудоустроить человека;
  • у претендента на досрочную пенсию есть страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин;
  • безработный уже набрал необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов, в 2024 году это 28,2;
  • безработный уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

Для назначения досрочной пенсии центр занятости должен запросить в Соцфонде информацию о страховом стаже и о наличии пенсионных баллов у претендента на пенсию. Безработный должен подтвердить согласие на досрочную пенсию или оформить отказ.

После получения согласия центр занятости должен отправить соответствующее предложение в территориальный орган Соцфонда, где его рассмотрят и примут положительное либо отрицательное решение.

Ранее россиянам предложили докупать недостающий пенсионный стаж.

Источник
погода в области , погода спб

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Стало известно, как сдвинулись даты полетных программ из Барнаула…

Изменена полетная программа из Барнаула в Турцию. Об этом сообщает…

В Барнауле пропал 13-летний школьник в белых кроссовках и…

Горохов Александр Сергеевич 2010 года рождения ушел из дома накануне.…

На Алтае пропал 16-летний парень. Следком возбудил дело об…

В ведомстве объяснили, почему завели уголовку 10 марта 2024, 10:33325Написать…

Новая неделя в Алтайском крае начнется с потепления и…

Мокрый снег и дождь Фото: pixabay.com Местами порывы ветра могут…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp