Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Растает, а потом замерзнет. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Растает, а потом замерзнет. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни

Фото: amic.ru

Резкое потепление придет в Алтайский край 14 января. Еще в ночь на воскресенье в регионе преобладающие температуры составят -12…-17°С, а уже днем столбики термометров на большей части территории региона поднимутся до положительных отметок. Максимально, по прогнозам синоптиков Алтайского ЦГМС, воздух может прогреться до +6°С.

Кроме того, циклон принесет штормовую погоду: пойдет мокрый снег и дождь, поднимутся метели, ветер усилится до 18-23 метров в секунду. Местами его порывы достигнут отметок 25-30 м/с. Ожидаются и гололедные явления.

Ситуация на дорогах усугубится после резкого похолодания, которое синоптики передают на 15 января. Все то, что успеет растаять, – приморозит в ночь на понедельник: в Алтайском крае температуры понизятся до -13…-18°С, а местами до -23°С. Днем ожидается от -11…-16, местами до -21°С.

Источник
погода точная на неделю , погода волгоград ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries

13.01.2024

 Новости

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 50 квадратов

13.01.2024

 Новости

Wildberries компенсирует продавцам стоимость уничтоженных пожаром товаров

13.01.2024

 Новости

Шойгу исполнил мечту девочки и познакомил ее с “Русскими витязями”

13.01.2024

 Новости

Стали известны подробности состояния пострадавшего в ДТП поэта Рубинштейна

13.01.2024

 Новости

Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве

13.01.2024

 Новости

Володин рассказал о большом вкладе журналистов в развитие общества

13.01.2024

 Новости

Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries в Петербурге

13.01.2024

 Новости

Суд в Пензе избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в шпионаже

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix