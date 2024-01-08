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Рэпер Vacio заявил о том, что он готов отправиться на СВО

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После выхода из спецприемника его могут отправить в армию

Рэпер Vacio заявил о том, что он готов отправиться на СВО

Фото: pxhere.com

Рэпера Vacio, пришедшего на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, отправят в армию после завершения срока административного ареста. Об этом сообщает Mash.

Ранее стало известно, что Николаю Васильеву вручили повестку в военкомат на 9 января. По словам артиста, службу в армии он не прошел из-за гастролей.

Также сообщается, что Vacio заявил о готовности оправиться на СВО, если он будет там полезен.

Тот самый носок, по словам рэпера, во время вечеринки с него сняли насильно, а к меньшинствам он не имеет никакого отношения.

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