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Рэперу, пришедшему на вечеринку Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

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Музыкант во время, проведенное в спецприемнике, начал писать новую песню

Рэперу, пришедшему на вечеринку Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

Фото: phxere.com

Рэперу Николаю Васильеву, известному под псевдонимом Vacio, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает ОСН.

Как рассказал общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев, за время, проведенное в спецприемнике, музыкант начал работать над новой песней. Также Васильев рассказал о том, что ему вручили повестку на 9 января.

По словам рэпера, в полицию его приглашали для профилактической беседы, однако разговор с ним вели о голой вечеринке, на которую он пришел в одном носке.

Ранее сообщалось, что номера с участием Филиппа Киркорова и Глюкозы вырезали из шоу “Рождество с Григорием Лепсом” на Первом канале. Это произошло из-за участия Киркорова в голой вечеринке.

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