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Режим “черного неба” в Барнауле и Бийске дополнят сильные морозы

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В ближайшие три дня местами столбики термометров опустятся ниже -35 градусов

Режим "черного неба" в Барнауле и Бийске дополнят сильные морозы

Загрязнение воздуха / Фото: amic.r

В Барнауле и Бийске с 16 по 19 января будет действовать режим “черного неба”. Как сообщает алтайский Гидрометцентр, в это время в регионе установятся условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе первой степени опасности.

Неблагоприятные метеоусловия установились с 16:00 16 января. Развеиваться загрязнения начнут уже вечером 19 января. В администрации Барнаула рассказали, что уже призвали руководителей предприятий сократить выбросы веществ, которые загрязняют воздух.

Отметим, что ситуацию с загрязнением дополнит мороз, который установился в Алтайском крае. 17 января ночью похолодает до -26…-31 градуса, а местами будет еще холоднее – до -36. Днем ожидается от -16 до -21 градуса, а в отдельных районах – до -27. На дорогах – гололед, а ветра почти не будет. Схожая погода ожидается и в последующие два дня.

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