Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

Организаторы концертов должны будут предупреждать, что слушателей ждет не “живое” выступление
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Артистов в России предложили штрафовать за выступления под фонограмму. Об этом сообщает Mash.
Глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил обязать организаторов концертов ставить на афишах плашку о том, что слушателей ждет не “живое” выступление. В случае нарушений он призвал ввести миллионные штрафы.
Аналогичное наказание будет предусмотрено и для артистов, если инициативу примут.
Бородин сослался на проект Дмитрия Певцова, который ранее был отвергнут, и заявил, что пришло время пересмотреть это решение.
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