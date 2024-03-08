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Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

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Организаторы концертов должны будут предупреждать, что слушателей ждет не “живое” выступление

Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/989612

Артистов в России предложили штрафовать за выступления под фонограмму. Об этом сообщает Mash.

Глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил обязать организаторов концертов ставить на афишах плашку о том, что слушателей ждет не “живое” выступление. В случае нарушений он призвал ввести миллионные штрафы.

Аналогичное наказание будет предусмотрено и для артистов, если инициативу примут.

Бородин сослался на проект Дмитрия Певцова, который ранее был отвергнут, и заявил, что пришло время пересмотреть это решение.

Источник
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