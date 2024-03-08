Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

Организаторы концертов должны будут предупреждать, что слушателей ждет не “живое” выступление

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Артистов в России предложили штрафовать за выступления под фонограмму. Об этом сообщает Mash.

Глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил обязать организаторов концертов ставить на афишах плашку о том, что слушателей ждет не “живое” выступление. В случае нарушений он призвал ввести миллионные штрафы.

Аналогичное наказание будет предусмотрено и для артистов, если инициативу примут.

Бородин сослался на проект Дмитрия Певцова, который ранее был отвергнут, и заявил, что пришло время пересмотреть это решение.

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