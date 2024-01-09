Шквалистый ветер до 33 м/с и снег с дождем обещают в Алтайском крае 10 января

Синоптики обещают резкое похолодание в регионе

10 января Алтайском крае в ночные и утренние часы от -22 до -27 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами по востоку порывы до 18 м/с.

Днем в крае от -2 до -7 градусов, местами +2..+7. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололедные явления, сильные метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с, во второй половине дня местами порывы 25-30 м/с, по югу местами 33 м/с и более.

В Бийске 10 января ночью и утром – от -18 до -22, днем от -5 до -16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-11 м/с.

В Алтайском крае во второй половине дня 10 января и сутки 11 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с, местами до ураганных значений 33 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

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Взято отсюда