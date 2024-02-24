Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 14 февраля

Порывы ветра будут достигать 32 м/с

Лес во время метели / Фото: unsplash.com

Штормовое предупреждение будет действовать в Алтайском крае днем 14 февраля. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, которые превратятся в метель.

Температура -1…-6 градусов, по югу до +4. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 18-23 м/с, местами порывы 27-32 м/с.

В Барнауле от -1 до -3 градусов. Умеренный снег, метель. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 18-23 м/с, порывы до 27 м/с.

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