Штормпрогноз: в Алтайском крае 10 марта будет снег с дождем и ветер до 22 м/с

Водителей просят следить за состоянием дорог и воздержаться от дальних поездок

Алтайский ЦГМС информирует о неблагоприятных погодных условиях в регионе, сообщает МЧС Алтайского края.

Так, 10 марта в Алтайском крае ночью по западу, днем на большей части территории ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, на дорогах в ночные и утренние часы местами сильная гололедица.

Днем 10 марта местами порывы ветра до 20-22 м/с. Повышение температуры воздуха днем до +1…+6 градусов, местами в предгорьях до +11.

МЧС напоминает, что при осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с “противотуманками”, не допускать запотевания лобового стекла. Также следите за информацией о состоянии дорог. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

️При сильном ветре рекомендуется переждать непогоду в капитальном строении.

Кроме того, 10 марта в дневные часы возможно подтопление талыми водами пониженных мест рельефа, дорог.

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Взято отсюда