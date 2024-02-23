Резкое похолодание прогнозируют синоптики через несколько дней

Морозный день / Фото: unsplash.com

Сильные перепады температур – от оттепели до крепких сибирских морозов – ожидаются в Алтайском крае в середине февраля. Так, если 14-го числа столбики термометров максимально поднимутся до +4°С, то уже к утру четверга они опустятся до -12…-17°С, по северу – до -19…-24°С, по югу – до -6…-11°С и в течение дня температура продолжит понижаться. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“Следом в регионе установится арктический антициклон, который принесет с собой сильные морозы. Дно холода мы будем проходить в ночь на 18 февраля. Ожидается от -28 до -33°С, местами выхолодит до -38. Днем в воскресенье температура воздуха составит -19…-26°С”, – рассказала синоптик.

Новая рабочая неделя обещает принести небольшое потепление: морозы ослабнут на 4-6 градусов.

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