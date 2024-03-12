Сильный ветер и снег с дождем: Алтайский край 13 марта накроет непогода

В регионе порывы ветра будут достигать 22 м/с

В Алтайском крае 13 марта на большей части территории ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, усиление ветра по югу до 22 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, сообщает МЧС региона со ссылкой на алтайский ЦГМС.

По данным синоптиков, максимальные порывы ветра прогнозируются в Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Алейском, Шипуновском, Смоленском, Бийском и Целинном районах.

“В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий”, – отметили в ведомстве.

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