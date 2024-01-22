реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на февраль в Алтайском крае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на февраль в Алтайском крае

Зима. Февраль. Снег Фото: unsplash.com

По данным синоптиков, февраль в регионе пройдет с температурами в пределах нормы, однако не без резких похолоданий и потеплений

Последний зимний месяц на большей части России будет вполне обычным, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, сообщает “Российская газета”.

По ее словам, на Урале и в Сибири в феврале еще продержатся морозы. Так, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях ночью температура может опускаться до -35 градусов.

“На юге Сибири по ночам еще трещат 25-градусные морозы. В Западной Сибири по ночам около -20, да и днем ненамного выше”, – рассказала синоптик.

В Алтайском крае, по предварительному прогнозу, в начале месяца ожидается потепление до -1…-9 градусов, однако позже в регион все же вернутся 20-градусные морозы. В конце февраля столбики термометров в крае вновь поползут вверх, пишет goodmeteo.

Ранее стало известно, что в Барнауле и Бийске продлили на три дня режим “черного неба”. В воздухе продолжат накапливаться вредные примеси (первая степень опасности, минимальная).

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В ДНР перекрыли крупный канал сбыта наркотиков

22.01.2024

 Новости

Россиян предупредили о магнитной буре во вторник

22.01.2024

 Новости

Петербург анонсировал на ВДНХ мероприятия, посвященные снятию блокады

22.01.2024

 Новости

Синоптик: на Москву надвигается теплый атмосферный фронт

22.01.2024

 Новости

“Моя совесть чиста перед Богом”. Трепова* сказала последнее слово

22.01.2024

 Новости

“Чудовищный акт терроризма”. Песков об ударах ВСУ по Донецку

22.01.2024

 Новости

Кулемзин рассказал об украинской схеме нанесения удара по рынку в Донецке

22.01.2024

 Новости

Следствие просит заключить под стражу блогера Блиновскую

22.01.2024

 Новости

В Кремле ответили на вопрос о признании киевского режима террористическим

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске