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Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет до -5 градусов

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Температура будет плавно повышаться и к выходным слабые морозы установятся на большей части региона

Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет до -5 градусов

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае синоптики прогнозируют приближающееся потепление: уже 23 января местами столбики термометров покажут до -5…-10°С, а на выходных в Барнауле, по предварительным данным, будет от -5…-7°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“Потепление будет постепенным и начнется с западных и предгорных районов: там уже в ночь на 23 января ожидается от -18 до -23°С, в то время как по востоку температура максимально опустится до -29°С. Если днем по востоку будет -11…-16°С, то по западу и в предгорьях -5…-10°С”, – рассказала Людмила Сырых.

Уже днем 25 января на большей части территории региона температуры поднимутся до -8…-13°С, а по западу и в предгорьях – до -2…-7°С. К выходным с прохождением теплого фронта западного циклона в Алтайском крае локально пройдут снегопады небольшой и умеренной интенсивности и произойдет дальнейшее повышение температуры.

“Если в ночь на 23 января в Барнауле ночью ожидается -25…-27 градусов, а днем от -12 до 14, то уже ночью 27 января будет от -14 до -16°С, а днем от -5 до -7°С”, – уточнила синоптик.

Источник
погода санкт , погода спб

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