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Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в режим электронной очереди

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Гражданам рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать ночью

Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в режим электронной очереди

Выборы президента РФ / Фото: Избирком Алтайского края

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не справилась с нагрузкой и предлагает “зайти позже” желающим отдать голос за одного из кандидатов в президенты России.

В некоторых соцсетях заявили, что сама система сломалась. Однако, как пояснили в Telegram-канале “Война с фейками”, система ДЭГ работает, просто она достигла пиковых нагрузок из-за большого количества желающих проголосовать.

Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в режим электронной очереди

“Система ДЭГ временно перешла в режим электронной очереди. Время ожидания для пользователя при таком алгоритме работы, как правило, не превышает нескольких минут”, – говорится в сообщении.

Пользователям рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать позже, например, ночью.

Стоит отметить, что пиковые нагрузки начались, когда к голосованию подключились жители из всех часовых поясов России. Кроме того, на этих выборах большое количество граждан голосуют именно дистанционно. В частности, в Алтайском крае почти 16% избирателей проголосуют с помощью ДЭГ, это 276 808 человек.

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