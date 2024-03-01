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Снег и днем до -6: о погоде в Алтайском крае 2 марта

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Снег и днем до -6: о погоде в Алтайском крае 2 марта

Осадки в виде снега обещают синоптики в регионе

В Алтайском крае 2 марта в ночные и утренние часы от -6 до -11 градусов, местами до -16. Небольшой, в северных и восточных района умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в крае от -1 до -6 градусов. На большей части территории небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске 2 марта ночью и утром – от -4 до -6 градусов, днем от 0 до -5 градусов. Туман. Умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 2-8 м/с.

погода на 10 , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда

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